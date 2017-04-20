42 ребенка погибли с начала войны на Донбассе

В сообщении говорится, что для обезвреживания снарядов, находящихся на территории проведения АТО, понадобится не менее 10 лет.

Специалисты заявляют, что для будущей безопасности граждан в данной местности необходимо очистить от взрывоопасных предметов не менее 700 тыс га земли.

На данный момент обезврежено более 10 тыс мин и других взрывчаток на территории зоны АТО.

Ранее УРА-Информ сообщал, что за минувшую ночь российские боевики десять раз открывали огонь.