18:30 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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42 ребенка погибли с начала войны на Донбассе

Пресс-служба штаба АТО сообщила информацию о том, что с начала войны на Донбассе от мин погибли 42 ребенка. И больше ста получили ранения.

42 ребенка погибли с начала войны на Донбассе

В сообщении говорится, что для обезвреживания снарядов, находящихся на территории проведения АТО, понадобится не менее 10 лет.

Специалисты заявляют, что для будущей безопасности граждан в данной местности необходимо очистить от взрывоопасных предметов не менее 700 тыс га земли.

На данный момент обезврежено более 10 тыс мин и других взрывчаток на территории зоны АТО.

Ранее УРА-Информ сообщал, что за минувшую ночь российские боевики десять раз открывали огонь.


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