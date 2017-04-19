В Киеве пройдет тренинг по созданию политической карьеры

Приглашаем на тренинг "Державне управління, політична кар'єра, комунікації з владою".
21-22 апреля Киев, Крещатик,14, конференц-холл отеля «Крещатик» с 9:00 до 20:00
Интенсив для тех, кто стремится построить профессиональную политическую карьеру, наладить коммуникации с властью и понять, как устроена система управления государством в Украине.
Наши лекторы: Василий Горбаль, Геннадий Балашов, Инна Богословская, Александр Солонтай, Руслан Рохов, Владислава Рутицкая, Марина Бурмака, Александр Опанасенко и другие.
Вы получите: полезные знакомства с топовыми политиками, практические знания, опыт от профессионалов, возможность стажировки у спикеров.
Стоимость курса – 2000 грн.
Количество место ограничено!
Консультации: 066 7544129, 067 445300, 044 3530844
E-mail: academy grushevskogo5@gmail.com
www.grushevskogo5.com