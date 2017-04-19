16:36 19.04.2017 | Общество | Авторские статьи     Новости Украины
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В Киеве пройдет тренинг по созданию политической карьеры

Приглашаем на тренинг "Державне управління, політична кар'єра, комунікації з владою".

В Киеве пройдет тренинг по созданию политической карьеры

21-22 апреля Киев, Крещатик,14, конференц-холл отеля «Крещатик» с 9:00 до 20:00

Интенсив для тех, кто стремится построить профессиональную политическую карьеру, наладить коммуникации с властью и понять, как устроена система управления государством в Украине.

Наши лекторы: Василий Горбаль, Геннадий Балашов, Инна Богословская, Александр Солонтай, Руслан Рохов, Владислава Рутицкая, Марина Бурмака, Александр Опанасенко и другие.

Вы получите: полезные знакомства с топовыми политиками, практические знания, опыт от профессионалов, возможность стажировки у спикеров.

Стоимость курса – 2000 грн.

Количество место ограничено!

Консультации: 066 7544129, 067 445300, 044 3530844

E-mail: academy grushevskogo5@gmail.com

www.grushevskogo5.com


 
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