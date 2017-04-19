В Харьковской области из-за непогоды полностью обесточено 87 населенных пунктов

В Харьковской области по стоянию на семь часов вечера среду, 19 апреля, непогода оставила без электроснабжения 154 населенных пунктах.
Ветром повалены более 1,7 тысяч деревьев. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, только в Харьковской области 87 населенных пунктов полностью и 67 частично остались без света.
При этом в самом Харькове повалено 1 308 деревьев и 4 411 крупных ветвей. В районах области повалено 520 деревьев и 1 738 крупных ветвей.
Вместе с тем, по информации ГосЧС, больших заторов на автодорогах региона не наблюдается, ограничений на движение транспорта нет. Однако из-за плохой погоды произошло 24 аварии в городе и шесть в области.
Сейчас над восстановлением электроснабжения в Харькове работают 36 человек и 12 единиц техники, в области - 467 человек и 135 единиц техники.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в социальной сети сообщил, что с начала суток из-за непогоды погибли семь человек.