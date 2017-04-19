В Харьковской области из-за непогоды полностью обесточено 87 населенных пунктов

Ветром повалены более 1,7 тысяч деревьев. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, только в Харьковской области 87 населенных пунктов полностью и 67 частично остались без света.

При этом в самом Харькове повалено 1 308 деревьев и 4 411 крупных ветвей. В районах области повалено 520 деревьев и 1 738 крупных ветвей.

Вместе с тем, по информации ГосЧС, больших заторов на автодорогах региона не наблюдается, ограничений на движение транспорта нет. Однако из-за плохой погоды произошло 24 аварии в городе и шесть в области.

Сейчас над восстановлением электроснабжения в Харькове работают 36 человек и 12 единиц техники, в области - 467 человек и 135 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в социальной сети сообщил, что с начала суток из-за непогоды погибли семь человек.