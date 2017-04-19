В Днепре поймали двух коррумпированных судей

В сообщении говорится, что судья требовала от подсудимого в уголовном деле взятку в размере 30 тыс долларов, обещая взамен переквалифицировать преступление по статье с более мягким наказанием. Полученные деньги судья должна была разделить с принимавшим участие в деле коллегой.

Холодницкий сообщает, что поймали недобросовестную судью на горячем, во время передачи очередного транша. Судья была задержана при получении 16 тыс долларов, которые передавались под процессуальным руководством прокуратуры.

В данный момент открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия. В ближайшее время горе-судьям будет избрана мера пресечения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре задержаны лица, которые пытались украсть кабель правительственной спецсвязи.