18:18 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре поймали двух коррумпированных судей

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине Назар Холодницкий на своей странице в Facebook сообщил о задержании двух коррумпированных судей в одном из райсудов Днепра.

В Днепре поймали двух коррумпированных судей

В сообщении говорится, что судья требовала от подсудимого в уголовном деле взятку в размере 30 тыс долларов, обещая взамен переквалифицировать преступление по статье с более мягким наказанием. Полученные деньги судья должна была разделить с принимавшим участие в деле коллегой.

Холодницкий сообщает, что поймали недобросовестную судью на горячем, во время передачи очередного транша. Судья была задержана при получении 16 тыс долларов, которые передавались под процессуальным руководством прокуратуры.

В данный момент открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия. В ближайшее время горе-судьям будет избрана мера пресечения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре задержаны лица, которые пытались украсть кабель правительственной спецсвязи.


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