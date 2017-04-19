10:15 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре из-за непогоды закрыли все школы

Из-за непогоды власти города Днепр приняли решение закрыть школы.

В Днепре из-за непогоды закрыли все школы

Учебный процесс в школах приостановлен до пятницы, 21 апреля. Как сообщил на своей странице в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов, в среду утром, 19 апреля, он дал соответствующее распоряжение.

Напомним, в Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 73 населенных пункта.

Вчера учебный процесс был приостановлен в школах Николаева, а также поселке Лозовой Харьковской области. При этом в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Кременчуге возобновлен отопительный сезон.

Как сообщал УРА-Информ, до 22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается холодная погода. Ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов. Температура днем составит 2-9 градусов тепла.


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