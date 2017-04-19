В Днепре 2,6 тысячи деревьев упали из-за непогоды

Такую информацию при помощи Facebook распространил сегодня – 19 апреля - мэр н.п. - Борис Филатов. Согласно его сообщению – было настоящее стихийное бедствие.

В итоге в населенном пункте упали примерно 2600 деревьев. По итогам случившегося уже закрыли все городские школы и ожидают того, что будут подтопления. В Днепре при этом также до крайне высокого уровня поднялась вода и не получается запустить отопление. Как минимум одну неделю выделили на решение проблем – добавил мэр.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Днепр все школы уже закрыли из-за непогоды. Школы будут закрыты до 21 апреля.