11:15 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре 2,6 тысячи деревьев упали из-за непогоды

По итогам разыгравшейся непогоды в населенном пункте Днепр были повалены примерно две тысячи 600 деревьев. 

В Днепре 2,6 тысячи деревьев упали из-за непогоды

Такую информацию при помощи Facebook распространил сегодня – 19 апреля - мэр н.п. - Борис Филатов. Согласно его сообщению – было настоящее стихийное бедствие.

В итоге в населенном пункте упали примерно 2600 деревьев. По итогам случившегося уже закрыли все городские школы и ожидают того, что будут подтопления. В Днепре при этом также до крайне высокого уровня поднялась вода и не получается запустить отопление. Как минимум одну неделю выделили на решение проблем – добавил мэр.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Днепр все школы уже закрыли из-за непогоды. Школы будут закрыты до 21 апреля.


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