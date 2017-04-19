В аэропортах Днепра, Харькова и Запорожья отменили рейсы из-за плохой погоды

УНН передает, что рейсы самолетов в аэропортах восточных областей Украины отменены из-за непогоды.
Сообщается, что начиная с 12:00 аэропорт Днепра не отпускает и не принимает рейсы. Информации по поводу возобновления нормальной работы авиалиний пока нет.
В сообщении также говорится, что взлетно-посадочная полоса аэропорта в Запорожье размокла из-за большого количества снега. В связи с чем аэропорт вынужден ее закрыть.
Кроме того, как свидетельствует информация на табло аэропорта Харьков, отменены рейсы в Киев (Борисполь) и Стамбул, а также два рейса на прилет: из Кутаиси и Стамбула.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Днепр занесло снегом в апреле.