В аэропортах Днепра, Харькова и Запорожья отменили рейсы из-за плохой погоды

Сообщается, что начиная с 12:00 аэропорт Днепра не отпускает и не принимает рейсы. Информации по поводу возобновления нормальной работы авиалиний пока нет.

В сообщении также говорится, что взлетно-посадочная полоса аэропорта в Запорожье размокла из-за большого количества снега. В связи с чем аэропорт вынужден ее закрыть.

Кроме того, как свидетельствует информация на табло аэропорта Харьков, отменены рейсы в Киев (Борисполь) и Стамбул, а также два рейса на прилет: из Кутаиси и Стамбула.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Днепр занесло снегом в апреле.