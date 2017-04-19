Украинцам уже выдали 3,2 миллиона биометрических паспортов

Эти данные в рамках правительственного заседания передал глава ГМС М. Соколюк. Согласно его словам – к девяти утра 19-го апреля специалистами было оформлено примерно три млн подобных документов. Также биометрические паспорта были оформлены заграничными дипучреждениями, а именно - около 145 тысяч паспортов.

В целом же число оформленных документов - 3 млн 240 тысяч – добавил также он. По итогам 2017-го года планируют оформить также еще два миллиона подобных паспортов.

Как сообщал УРА-Информ, каждый день примерно 10-ть тысяч украинских граждан получают биометрические паспорта.