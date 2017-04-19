Ситуация в зоне АТО стабилизировалась - штаб

С начала сегодняшних суток зафиксировано всего восемь обстрелов позиций украинских военных. Такие данные представил штаб АТО.

При этом там напомнили, что режим тишины на Донбассе должен действовать с 1 апреля о чем было договорено 29 марта в Минске. Однако обстрелы в зоне АТО продолжались. Вместе с тем, заверили в штабе, украинские военнослужащие придерживались режима "тишины" и не открывали огонь в ответ.

По данным штаба, сегодня боевики стреляли на Приморском направлении рядом с Красногоровкой из минометов.

По морским пехотинца стреляли возле Водяного. Огонь велся из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Павлополем - из автоматических гранатометов.

Обстрел по позициям военных в Широкино велся из вооружения БМП и стрелкового оружия, а на Донецком направлении позиции населенного пункта Луганское сепаратисты стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним как сообщал УРА-Информ, обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции, несмотря на объявленный пасхальный режим тишины, не прекращаются. Противник на Донбассе в течении прошедших суток, вторника, 18 апреля, 35 раз открывал огонь. В результате таких действий двое украинских защитников получили ранения.