Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах - ФОТО, ВИДЕО

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, украинский гидрометцентр прогнозирует завтра снегопады и метели. В связи с чем высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная, третьего уровня, лавинная опасность.

Напомним, из-за непогоды в Украине водителей просят воздержаться от поездок на собственном транспорте. Согласно сообщению Укргидрометцентра, 19-22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха ожидается холодная погода. Ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, температура днем воздуха составит 2-9 градусов тепла.

Как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды власти города Днепр приняли решение закрыть школы. Учебный процесс в школах приостановлен до пятницы, 21 апреля.

Как сообщил на своей странице в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов, в среду утром, 19 апреля, он дал соответствующее распоряжение. В Днепропетровской области из-за непогоды обесточены 73 населенных пункта.