Радары NASA сфотографировали опасный астероид - ВИДЕО
На сайте NASA появилась информация о том, что сегодня ночью астероид 2014 JO25 будет лететь максимально близко к земле.
Радары организации уже получили первые фотографии небесного тела. По форме астероид напоминает гантель. Диаметр его большего "полушария" составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.
Сегодня ночью 2014 JO25 пролетит менее чем в двух миллионах километров от земли со скоростью 33 км/с. При таких данных его будет видно даже через самый маленький телескоп.