18:33 19.04.2017 | Общество | Новости
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Радары NASA сфотографировали опасный астероид - ВИДЕО

На сайте NASA появилась информация о том, что сегодня ночью астероид 2014 JO25 будет лететь максимально близко к земле.

Радары NASA сфотографировали опасный астероид - ВИДЕО

Радары организации уже получили первые фотографии небесного тела. По форме астероид напоминает гантель. Диаметр его большего "полушария" составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.

Сегодня ночью 2014 JO25 пролетит менее чем в двух миллионах километров от земли со скоростью 33 км/с. При таких данных его будет видно даже через самый маленький телескоп.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Телескоп "Хаббл" сделал новейшее фото Юпитера.


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