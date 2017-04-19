Радары NASA сфотографировали опасный астероид - ВИДЕО

Радары организации уже получили первые фотографии небесного тела. По форме астероид напоминает гантель. Диаметр его большего "полушария" составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.

Сегодня ночью 2014 JO25 пролетит менее чем в двух миллионах километров от земли со скоростью 33 км/с. При таких данных его будет видно даже через самый маленький телескоп.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Телескоп "Хаббл" сделал новейшее фото Юпитера.