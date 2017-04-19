Прокуратура вызвала на допрос Клименко

Следователи прокуратуры хотят видеть его у себя 21 апреля. Как сказано в обнародованной повестку о вызове на допрос, Клименко необходимо явиться к десяти часам утра ко второму следственному отделу следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

В документе также указано, что Клименко вызвали на допрос в качестве подозреваемого для участия в осуществлении следственных и процессуальных действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александр Клименко подозревается в том, что в период с апреля 2012 по сентябрь 2013, занимая должности председателя ГНС Украины в составе созданной и возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3166090 тысяч гривен, путем незаконного возмещения НДС на счета фиктывных предприятий в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.