Президент Украины почтил память жертв лондонского теракта

Сообщается, что президент Украины во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии посетил Национальный мемориал памяти полицейских в Лондоне.

Порошенко почтил память тех, кто погиб возле здания лондонского парламента 22 марта 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время своего выступления в Королевском институте международных отношений президент Порошенко заявил о нарушении Россией всех обещаний и минских договоренностей.