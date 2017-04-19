19:15 19.04.2017 | Общество | Новости
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Президент Украины почтил память жертв лондонского теракта

Пресс-служба главы Украины сообщает, что Порошенко посетил Мемориал памяти полицейских и возложил к нему цветы жертвам теракта в Лондоне.

Президент Украины почтил память жертв лондонского теракта

Сообщается, что президент Украины во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии посетил Национальный мемориал памяти полицейских в Лондоне.

Порошенко почтил память тех, кто погиб возле здания лондонского парламента 22 марта 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время своего выступления в Королевском институте международных отношений президент Порошенко заявил о нарушении Россией всех обещаний и минских договоренностей.

 


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