Обстрелы в зоне АТО продолжаются, ранены двое украинских военных

Противник на Донбассе в течении прошедших суток, вторника, 18 апреля, 35 раз открывал огонь. В результате таких действий двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, больше всего обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Тут, огнем минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки.

По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово противник вчера вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. При этом под Водяным стреляли зенитные установки ЗУ-23-2, а вблизи Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы. В этом направлении также вчера активизировались снайперы.

На донецком направлении позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков и Опытного - вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам вблизи Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.

Напомним, несмотря на пасхальные праздники и объявленный на их фоне режим тишины, российские наемные воска и боевики в понедельник, 17 апреля, продолжали обстреливать украинские населенные пункты.