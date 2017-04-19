09:56 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Непогода в Украине обесточила 152 населенных пункта

По состоянию на утром среды, 19 апреля, из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта.

Непогода в Украине обесточила 152 населенных пункта

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в шести областях люди остались без света в результате неблагоприятных погодных условий, которые сложились в ночь со вторника на среду. В результате мокрого снега и шквалистых порывов ветра сработала автоматика защиты линий электропередач.

Таким образом, в Днепропетровской области обесточены 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской - 1 и в Запорожской - 1. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают об ощутимом ухудшении погодных условий на всей территории Украины в течение 18-22 апреля 2017 года. В связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается похолодание. В результате - в двух областях выпал обильный снег.


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