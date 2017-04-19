На Днепропетровщине ограничено движение транспорта

По причине бушующей непогоды в Украине на Днепропетровщине было ограничено движение различного автотранспорта. Речь про это идет в сообщении представителей Управления безопасности движения.

Также сказано о том, что на Днепропетровщине по причине снегопадов и снежных заносов становятся актуальны ограничения для различного транспорта – грузового и пассажирского. К примеру – передвижение ограничат на трассе Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье" – в сторону Запорожской области, а также трассе М-04 "Знаменка - Изварино" и еще некоторых.

Как сообщал УРА-Информ, по причине непогоды в Днепре были закрыты школы.