11:38 19.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине ограничено движение транспорта

Водителей на Днепропетровщине попросили не удивляться работе по ликвидации последствий непогоды.

На Днепропетровщине ограничено движение транспорта

По причине бушующей непогоды в Украине на Днепропетровщине было ограничено движение различного автотранспорта. Речь про это идет в сообщении представителей Управления безопасности движения.

Также сказано о том, что на Днепропетровщине по причине снегопадов и снежных заносов становятся актуальны ограничения для различного транспорта – грузового и пассажирского. К примеру – передвижение ограничат на трассе Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье" – в сторону Запорожской области, а также трассе М-04 "Знаменка - Изварино" и еще некоторых.

Как сообщал УРА-Информ, по причине непогоды в Днепре были закрыты школы.


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