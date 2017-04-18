15:11 18.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области новый прокурор

Пресс-секретарь генпрокурора Украины в социальной сети Facebook сообщила информацию о том, что Юрий Луценко сегодня представил нового прокурора Ровенской области.

В Ровенской области новый прокурор

Сообщается, что новым прокурором на Ровенщине будет Богдан Подубинский. Он пришел на смену Олега Соболя, который приказом переведен в Черновицкую область.

Пресс-секретарь также добавила, что произошла техническая замена в связи с тем, что Черновицкая область в настоящее время требует серьезной борьбы с местной мафией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что слухи о скоропостижной смене генерального прокурора совсем скоро могут стать реальностью.


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