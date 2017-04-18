В поминальные дни украинская полиция будет работать в усиленном режиме

Такие патрули будут охранять общественный порядок в Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, везде, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование.

Вместе с тем в ведомстве заверили, что в связи с праздниками полиция продолжает нести службу в усиленном режиме, уделяя основное внимание местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.

Правоохранители проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, в связи с чем призывают граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ночные пасхальные богослужения в Украине прошли спокойно.