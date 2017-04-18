В феврале население Украины сократилось на 16,7 тысяч

По состоянию на 1 марта в стране насчитали 42 миллиона 541,6 тысяч человек. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила Государственной службы статистики Украины.

При этом, по данным ведомства, по состоянию на 1 февраля 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 558,3 тыс. человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 0,04%.

В то же время численность постоянного населения на 1 марта составила 42 миллиона 372 тысяч человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-феврале 2017 года составило 45 тысяч 888 человек, а родились за указанный период 59 тысяч 619 детей. В Госстате напомнили, что данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат численность населения Украины в течение 2016 году сократилась примерно на 176 тысяч человек.