В Черкассах люди с оружием захватили здание облэнерго - ВИДЕО, ФОТО

В Черкассах во вторник, 18 апреля, около 30 неизвестных людей с оружием захватили здание местного облэнерго.
На место происшествия прибыли наряды полиции и сотрудников подразделения специального назначения. После переговоров захватчики покинули здание.
Как сообщает полиции области, полиция сегодня днем получила информацию, что группа неизвестных ворвалась в помещении "Черкассыоблэнерго". У них при себе было большое количество огнестрельного оружия.
Правоохранители долгое время вели переговоры и в итоге помещение государственного учреждения было освобождено от посторонних.
Сейчас полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия. Все оружие у них изъято.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция подозревает руководство двух облэнерго, в том числе и "Черкассыоблэнерго", в растрате ста миллионов гривен.