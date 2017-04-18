В Черкассах люди с оружием захватили здание облэнерго - ВИДЕО, ФОТО

На место происшествия прибыли наряды полиции и сотрудников подразделения специального назначения. После переговоров захватчики покинули здание.

Как сообщает полиции области, полиция сегодня днем получила информацию, что группа неизвестных ворвалась в помещении "Черкассыоблэнерго". У них при себе было большое количество огнестрельного оружия.

Правоохранители долгое время вели переговоры и в итоге помещение государственного учреждения было освобождено от посторонних.

Сейчас полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия. Все оружие у них изъято.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция подозревает руководство двух облэнерго, в том числе и "Черкассыоблэнерго", в растрате ста миллионов гривен.