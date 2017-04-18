В Авдеевке стартовали восстановительные работы

Эти сведения передает пресс-центр АТО. Известно, что 18-го апреля специалисты области энергетики и силовики с коммунальщиками продолжают устранять последствия обстрела оккупационными войсками Авдеевки 17-го апреля.

Также сейчас совместно пробуют восстановить снабжение электричеством по ул. Тургенева. Электроснабжение могли восстановить уже к 15-ти часам дня – также передали в пресс-центре.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке боевики начали более часто подавать рапорты про свое увольнение – сообщили украинские разведчики.