16:36 18.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке стартовали восстановительные работы

В н.п. страны Авдеевка сейчас энергетики и силовики вместе с разнообразными службами выполняют восстановительные работы – по итогам очередных обстрелов.

В Авдеевке стартовали восстановительные работы

Эти сведения передает пресс-центр АТО. Известно, что 18-го апреля специалисты области энергетики и силовики с коммунальщиками продолжают устранять последствия обстрела оккупационными войсками Авдеевки 17-го апреля.

Также сейчас совместно пробуют восстановить снабжение электричеством по ул. Тургенева. Электроснабжение могли восстановить уже к 15-ти часам дня – также передали в пресс-центре.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке боевики начали более часто подавать рапорты про свое увольнение – сообщили украинские разведчики.


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