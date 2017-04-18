"Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка России"

Пресс-служба "Ощадбанка" сообщает, что сегодня банк выиграл суд у своего оппонента касательно использования обозначения Сбербанк.
Хозяйственным судом Киева было вынесено решение о лишении "Сбербанка России" домена sberbank.ua, а также десяти торговых марок Сбербанка.
Таким образом судом было удовлетворено требование "Ощадбанка" о запрете использования ответчиком вышеуказанных интеллектуальных единиц.
Ранее "УРА-Информ" сообщал, что Нацбанк получил первые документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка.