19:15 18.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка России"

Пресс-служба "Ощадбанка" сообщает, что сегодня банк выиграл суд у своего оппонента касательно использования обозначения Сбербанк.

Хозяйственным судом Киева было вынесено решение о лишении "Сбербанка России" домена sberbank.ua, а также десяти торговых марок Сбербанка.

Таким образом судом было удовлетворено требование "Ощадбанка" о запрете использования ответчиком вышеуказанных интеллектуальных  единиц.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что Нацбанк получил первые документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка.


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