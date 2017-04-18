"Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка России"

В "Ощадбанке" до сих пор лежат деньги Януковича и Азарова Государственный банк Украины еще до чих пор хранит деньги экс-президента Украины Виктора Януковича, а также деньги бывшего премьера Украины Николая Азарова.

Сбербанк ввел ограничения на выдачу наличных "Сбербанк России" заявил о введении ограничения на выдачу наличных со своих банкоматов украинским клиентам на территории Украины.

ГП "Прозорро" готовится к апелляции в деле о сомнительном тендере Минобороны Пресс-служба ГП "Прозорро" сообщает, что требования Закона "О публичных закупках" ими не нарушались. В связи с этим представителями компании готовится апелляционная жалоба на решение Днепропетровского окружного административного суда.