На Днепропетровщине внеплановые каникулы из-за холода

В сообщении говорится, что с 19 по 25 апреля у детей будут внеплановые каникулы. Кроме того, отопление будет снова включено в детских садах и больницах.

Гидрометцентр также передает, что холодная погода в Днепропетровской области продержится минимум до 22 апреля. Ожидаются заморозки и дождь со снегом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что уже сегодня на Днепропетровщине была метель.