18:21 18.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине внеплановые каникулы из-за холода

УНН сообщает, что Исполком городского совета Никополя, что на Днепропетровщине, принял решение отменить занятия в учебных заведениях города из-за неблагоприятных погодных уловий.

На Днепропетровщине внеплановые каникулы из-за холода

В сообщении говорится, что с 19 по 25 апреля у детей будут внеплановые каникулы. Кроме того, отопление будет снова включено в детских садах и больницах.

Гидрометцентр также передает, что холодная погода в Днепропетровской области продержится минимум до 22 апреля. Ожидаются заморозки и дождь со снегом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что уже сегодня на Днепропетровщине была  метель.


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