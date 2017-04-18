Луценко заверил, что "янтарной мафии" нанесен сильный удар

К уголовной ответственности привлечено 31 лицо, а против 25 человек суды вынесли обвинительные приговоры. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также рассказал, что в прошлую пятницу ездил в Ровненскую область и может сказать, что открыты материалы дела по шестерым подозреваемым и их защитникам для ознакомления. Среди подозреваемых - бывший заместитель прокурора области, бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры области, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры, бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в области, которая сейчас отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в области. Генпрокурор также отметил, что проведено 183 обыска, во вермя которых выявлены наличность, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добывания янтаря, черная бухгалтерия и схема распределения средств.

К сожалению, я не могу сказать, что операция с "янтарной мафией" окончательно завершена, но на данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается, - заверил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 апреля, изъяли в Волынской области крупную партию янтаря. Обнаруженная партия весов в 80 килограмм оценивается в более миллиона гривен. Как сообщает пресс-центр СБУ, полиция накануне установила, что житель области скупал солнечный камень у нелегальных копателей.