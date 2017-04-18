Харьковскую и Днепропетровскую области накрыло снегом - ФОТО, ВИДЕО
Во вторник, 18 апреля, две области Украины накрыло снегом.
В Харьковской и Днепропетровской областях некоторые города полностью стали белыми. Как сообщают местные жители в социальных сетях, они не ожидали такой зимней погоды в разгар весны, поэтому активно выкладывали фотографии заснеженных улиц в своих социальных сетях, а также снимали видео.
При этом синоптики обещали в этих областях заморозки и небольшой дождь, однако снег после Пасхи стал для украинцев неожиданным.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики в ближайшие два дня обещают ухудшение погодных условий в Киевской области. По их данным до 22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в области будет холодная погода.
Как в столице ликвидировали последствия снегопада видели фотокорреспонденты "УРА-Информ".
Отметим, что в ночь на 6 февраля на Киев обрушился сильный снегопад. Непогода стала причиной транспортного коллапса - пробки на дорогах утром достигали максимальных 10 баллов. В настоящее время синоптики предупреждают, что снегопадов следует ожидать еще ближайшие два дня.