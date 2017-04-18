21:52 18.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Харьковскую и Днепропетровскую области накрыло снегом - ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 18 апреля, две области Украины накрыло снегом.

Харьковскую и Днепропетровскую области накрыло снегом - ФОТО, ВИДЕО

В Харьковской и Днепропетровской областях некоторые города полностью стали белыми. Как сообщают местные жители в социальных сетях, они не ожидали такой зимней погоды в разгар весны, поэтому активно выкладывали фотографии заснеженных улиц в своих социальных сетях, а также снимали видео.

Так, на Харьковщине много снега сегодня выпало в Лозовой и в Харькове, а в Днепропетровской области - в Днепре.

При этом синоптики обещали в этих областях заморозки и небольшой дождь, однако снег после Пасхи стал для украинцев неожиданным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики в ближайшие два дня обещают ухудшение погодных условий в Киевской области. По их данным до 22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в области будет холодная погода.


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