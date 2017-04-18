Facebook удалил 30 тысяч фейковых аккаунтов перед выборами во Франции

Социальная сеть Facebook закрыла около 30 тыс. фальшивых аккаунтов, которые распространяли неправдивые новости перед президентскими выборами во Франции.
Об этом сообщает The Huffington Post.
Так, Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, фиксируя их повторения на сотнях фальшивых сайтов.
"Несмотря на то, что последние усовершенствования не приведут к удалению каждого фейкового аккаунта, мы стремимся к постоянному повышению нашей результативности", – отметил технический менеджер Facebook Шабнем Шайк.
Добавим, что социальная сеть Facebook была основана в 2004 году американским программистом Марком Цукербергом. На данный момент она является самой популярной в мире.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах намерена приостановить участие страны в Шенгенском пространстве.