Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки - ФОТО

В результате таких действий было повреждено по меньшей мере шесть частных жилых домов. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на информацию СЦКК, тут наблюдается обострение обстановки.

За сутки противник в этом направлении применил две мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

При этом в СЦКК отметили, что обстрелы были зафиксированы со стороны незаконных вооруженных формирований. По предварительным данным, в городе повреждены шесть жилых домов по улице Тургенева, а в одном из них полностью разрушена крыша.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала суток боевики 15 раз открывали огонь по нашим позициям.