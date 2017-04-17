13:23 17.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100164296:labazovych

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем ​​2-9° тепла", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики обещают в Украине небольшое похолодание.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив