В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла", - говорится в сообщении.
Также отметим, что в южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики обещают в Украине небольшое похолодание.