В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем ​​2-9° тепла", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики обещают в Украине небольшое похолодание.