ФСБ заявила о задержании одного из организаторов теракта в петербургском метро - ВИДЕО

По данным ведомства в Одинцовском районе Подмосковья задержан Аброр Азимов, которого подогревают в причастности к подготовке и совершению теракта в метро. По данным Центра общественных связей ФСБ России, задержанный мужчина осуществлял подготовку смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в вагоне метро.

В настоящее время он доставлен для допроса в Следственный комитет Российской Федерации. Азимов родился в 1990 году и является выходцем из Центрально-Азиатского региона.

При задержании у него был изъят пистолет, - рассказали в ФСБ, добавив, что против задержанного открыто уголовное дело по факту террористического акта, который произошел в метрополитене города Санкт-Петербурга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, теракт в подземке Петербурга произошел 3 апреля. Смертник привел в действие взрывное устройство, находясь в поезде, который следовал по перегону от станции "Сенная площадь" к "Технологическому институту". Погибли 14 пассажиров.