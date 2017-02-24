Власти Авдеевки заявили о переизбытке помощи

В городе на сегодняшний день собрался переизбыток. Как сообщают местные журналисты, продуктовые наборы уже получили около 70% жителей Авдеевки. При этом на складах остаются тонны воды, килограммы конфет, мешки с овощами и крупами.

Наборы, розданные горожанам, состоят из печенья, макарон, консервов, чая и варенья. Вместе с тем консервацию в наборы не добавляют, поскольку у жителей Авдеевки хватает и своих запасов. Вместе с едой в город также поступили тонны одежды, которую местные жители выносят мешками.

В то же время, местные власти подчеркивают, что в городе образовалась другая проблема - не хватает строительных материалов для восстановления домов, разрушенных из-за обстрелов. На данный момент в Авдеевке насчитывается около четырех сотен разрушеных зданий. В городе не хватает шифера, рубероида, кирпича и древесины, пояснили власти.

Напомним, ранее сообщал УРА-Информ, в Авдеевке полностью восстановили электроснабжение.