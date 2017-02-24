В Великобритании из-за шторма "Дорис" погибла женщина

В результате шторма уже погиб один человек. Данный инцидент произошел в г. Вулвергемптоне. Женщину ударило предметом на улице, и она умерла в результате травмы головы.

По причине порывов ветра в аэропорту "Хитроу" также были отменены 77 авиарейсов. Пассажиров просят проверять рейсы на сайте аэропорта. Представители железной дороги страны предупредили об опозданиях поездов по стране из-за поваленных деревьев, запутанных электропроводов, ливней и подтопленных путей. На некоторых же маршрутах скорость движения ограничили до 80 км / ч.

Как сообщал УРА-Информ, в американском штате Луизиана пронесся торнадо.