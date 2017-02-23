16:05 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160839:mysnichenko

В Запорожье талая вода подтопила жилые дома

В Запорожье по итогам потепления талая вода подтопила жилые кварталы.

В Запорожье талая вода подтопила жилые дома

Об этом сообщают очевидцы. В местах, где отсутствуют проезжие части и которые не расчищались во время снегопада, из-за тепла снег превратился в водоемы. На придомовых территориях, на площадках для детей и в парках порой невозможно  не пройти.

В элитном с. Солнечное, что около Запорожья, талая вода подтопила жилые дома. Там спасали ситуацию силовики ГСЧС. Они провели дренажирование и, применяя бензорез, прорезали в заборе здания технические отверстия для выпуска воды. Также с помощью экскаватора установили плиты и сделали насыпь грунта, а также мешков с песком. После этого спасатели при помощи мотопомпы откачали 1100 куб. м воды.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье были подтоплены 525 домохозяйств.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив