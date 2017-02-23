В Запорожье талая вода подтопила жилые дома

Об этом сообщают очевидцы. В местах, где отсутствуют проезжие части и которые не расчищались во время снегопада, из-за тепла снег превратился в водоемы. На придомовых территориях, на площадках для детей и в парках порой невозможно не пройти.

В элитном с. Солнечное, что около Запорожья, талая вода подтопила жилые дома. Там спасали ситуацию силовики ГСЧС. Они провели дренажирование и, применяя бензорез, прорезали в заборе здания технические отверстия для выпуска воды. Также с помощью экскаватора установили плиты и сделали насыпь грунта, а также мешков с песком. После этого спасатели при помощи мотопомпы откачали 1100 куб. м воды.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье были подтоплены 525 домохозяйств.