В Закарпатье ожидается высокий уровень лавинной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отмечают, что завтра на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильный мокрый снег и дождь.

"В связи с метелями и оттепелями, в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная лавинная опасность", - подчеркнули в ГосЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области был сход трех снежных лавин на дорогу местного значения - Нересниця-Широкий Луг Тячевского района. Произошел сход лавин объемом более 500 куб.м снега.