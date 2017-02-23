09:36 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Закарпатье ожидается высокий уровень лавинной опасности

23 и 24 февраля в высокогорье Закарпатской области объявлено третий уровень лавинной опасности.

 

В Закарпатье ожидается высокий уровень лавинной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отмечают, что завтра на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильный мокрый снег и дождь.

"В связи с метелями и оттепелями, в горах Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная лавинная опасность", - подчеркнули в ГосЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области был сход трех снежных лавин на дорогу местного значения - Нересниця-Широкий Луг Тячевского района. Произошел сход лавин объемом более 500 куб.м снега. 

 


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