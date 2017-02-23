В четверг синоптики обещают весеннее тепло и мокрый снег

В большинстве областей сегодня пройдет дождь с мокрым снегом, в Карпатах местами сильные осадки, на Левобережье умеренный дождь. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 метров за секунду, в месте с тем порывы могут достигать 15-20 метров за секунду, а на высокогорье Карпат в Приазовье до 25-30 метров за секунду.

При этом температура воздуха днем достигнет 8-13 градусов тепла.

В Киеве сегодня дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов.

На западе Украины днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем термометры покажут 4-12 градусов.

На севере Украины днем небольшой дождь, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем температура воздуха составит 2-9 теплых градусов.

В центре Украины небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем температура воздуха составит 4-9 градусов выше нуля.

На востоке Украины днем дождь, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Дневная температура воздуха поднимется до 2-9 градусов выше нуля.

На юге Украины днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов, в Одесской и Николаевской областях - до 9-15 градусов.

В Крыму без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-13 градусов.