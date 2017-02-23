03:00 23.02.2017 | Общество | Новости
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Светская львица показала фото, как выглядит без макияжа

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно стала мамой, показала поклонникам свою фотографию без макияжа.
 

Светская львица показала фото, как выглядит без макияжа

Снимок звездная мама опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Под фото Ксения написала, что это лучший клуб на свете для того, чтобы прийти в себя перед тяжелой командировочной неделей.

Отметим, что фотография вызвала ажиотаж в соцсети. Некоторые оценили естественность красоты телеведущей: "Очень приятно смотреть на такое естественное, спокойное и счастливое лицо! Набирайтесь сил!", "Вы красавица! Дай вам Бог всех благ!". 

В свою очередь другие прокомментировали очень резко: "Она выставила это фото специально, что бы вы тут все пенились и орали какая она страшная", "Фу, страх", "Ксения! Пугаете своим видом людей!".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее журналистка и светская львица Ксения Собчак показала фанатам, что подарила малышу на его 3-месячный "юбилей".


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