Светская львица показала фото, как выглядит без макияжа

Снимок звездная мама опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Под фото Ксения написала, что это лучший клуб на свете для того, чтобы прийти в себя перед тяжелой командировочной неделей.

Отметим, что фотография вызвала ажиотаж в соцсети. Некоторые оценили естественность красоты телеведущей: "Очень приятно смотреть на такое естественное, спокойное и счастливое лицо! Набирайтесь сил!", "Вы красавица! Дай вам Бог всех благ!".

В свою очередь другие прокомментировали очень резко: "Она выставила это фото специально, что бы вы тут все пенились и орали какая она страшная", "Фу, страх", "Ксения! Пугаете своим видом людей!".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее журналистка и светская львица Ксения Собчак показала фанатам, что подарила малышу на его 3-месячный "юбилей".