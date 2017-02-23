16:27 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Снято блокирование ПП "Ужгород" и "Шегини"

Блокирование ПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе и "Шегини" на границе Украины и Польши владельцами авто с иностранной регистрацией снято. 

Снято блокирование ПП

Об этом поведал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам – блокирование пункта пропуска "Ужгород" на границе Словакии и пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей сняли. Состоянием на 23 февраля авто на этих направлениях могут перемещаться без лишних препятствий – добавил Слободян.

Также Слободян подчеркнул, что сегодня днем на украинско-румынской границе владельцы авто с зарубежной регистрацией мешают движению транспорта. Происходит это в седьмом км от пункта "Порубное".

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Молдова создадут современный пункт пропуска.


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