Снято блокирование ПП "Ужгород" и "Шегини"

Об этом поведал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам – блокирование пункта пропуска "Ужгород" на границе Словакии и пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей сняли. Состоянием на 23 февраля авто на этих направлениях могут перемещаться без лишних препятствий – добавил Слободян.

Также Слободян подчеркнул, что сегодня днем на украинско-румынской границе владельцы авто с зарубежной регистрацией мешают движению транспорта. Происходит это в седьмом км от пункта "Порубное".

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Молдова создадут современный пункт пропуска.