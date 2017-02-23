Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина

Так, комиссаром Скотланд-Ярда, службы полиции Лондона (Скотланд-Ярда) была назначена Крессида Дик. Об этом передает The Guardian.

Она станет первой женщиной на данном посту. Дик 56 лет, на данный момент она трудится в Министерстве иностранных дел, и возглавляла ранее Департаментом по борьбе с терроризмом – также сказано в сообщении. Дик решили назначить комиссаром после того, как пару кандидатов на этот пост были опрошены спецкомиссией, в которую входили министр Великобритании - Эмбер Радд и мэр Лондона - Садик Хан.

Как сообщал УРА-Информ, полиция Вены провела задержание Дмитрия Фирташа.