01:00 23.02.2017 | Общество | Новости
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Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина

Главой Скотланд-Ярда недавно стала Крессида Дик.

Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина

Так, комиссаром Скотланд-Ярда, службы полиции Лондона (Скотланд-Ярда) была назначена Крессида Дик. Об этом передает The Guardian.

Она станет первой женщиной на данном посту. Дик 56 лет, на данный момент она трудится в Министерстве иностранных дел, и возглавляла ранее Департаментом по борьбе с терроризмом – также сказано в сообщении. Дик решили назначить комиссаром после того, как пару кандидатов на этот пост были опрошены спецкомиссией, в которую входили министр Великобритании - Эмбер Радд и мэр Лондона - Садик Хан.

Как сообщал УРА-Информ, полиция Вены провела задержание Дмитрия Фирташа.


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