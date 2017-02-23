21:05 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ на Житомирщине задержала главу райгосадминистрации - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 23 февраля, задержали председателя одной из районных государственных администраций Житомирской области.

СБУ на Житомирщине задержала главу райгосадминистрации - ФОТО

Чиновник попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный требовал семь тысяч гривен у владельца местного камнеобрабатывающего цеха.

За эти деньги он обещал не препятствовать в предпринимательской деятельности. В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами.

Председатель РГОА был задержан в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере пять тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция и сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 22 февраля, задержали депутата Бережанской городской рады Тернопольской области. Политик попался на получении взятки.


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