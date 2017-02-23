СБУ на Житомирщине задержала главу райгосадминистрации - ФОТО

Чиновник попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный требовал семь тысяч гривен у владельца местного камнеобрабатывающего цеха.

За эти деньги он обещал не препятствовать в предпринимательской деятельности. В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами.

Председатель РГОА был задержан в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере пять тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция и сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 22 февраля, задержали депутата Бережанской городской рады Тернопольской области. Политик попался на получении взятки.