Премьер объяснил, почему Львов до сих пор страдает от мусора

"Казалось, что путь решения этой проблемы наконец-то наметился, но ситуация снова заходит в тупик. Во время своего визита во Львов я предложил Садовому выбрать участок, на котором он будет готов реализовать проект нового мусороперерабатывающего комплекса. И такой участок господин Андрей выбрал. А на прошлой неделе созданная распоряжением мэра Львова научно-экспертная группа этот же участок забраковала", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

В связи со сложившейся ситуацией Владимиру Гройсману пришлось обратиться к главе ЛОГА Олегу Синютке с просьбой помочь Андрею Садовому с выбором другого участка, а значит к скорейшему решению вопроса.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове из-за мусора подрались депутаты.