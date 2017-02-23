15:24 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160837:Rakova

Премьер объяснил, почему Львов до сих пор страдает от мусора

Глава украинского правительства Владимир Гройсман считает, что решение мусорной проблемы во Львове зашло в тупик.

"Казалось, что путь решения этой проблемы наконец-то наметился, но ситуация снова заходит в тупик. Во время своего визита во Львов я предложил  Садовому выбрать участок, на котором он будет готов реализовать проект нового мусороперерабатывающего комплекса. И такой участок господин Андрей выбрал. А на прошлой неделе созданная распоряжением мэра Львова научно-экспертная группа этот же участок забраковала", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

В связи со сложившейся ситуацией Владимиру Гройсману пришлось обратиться к главе ЛОГА Олегу Синютке с просьбой помочь Андрею Садовому с выбором другого участка, а значит к скорейшему решению вопроса.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове из-за мусора подрались депутаты.


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