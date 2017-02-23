13:14 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Плюсы использования онлайн сервисов при вызове такси

В любом крупном городе работают сразу несколько служб такси, качество сервиса которых может отличаться.

Плюсы использования онлайн сервисов при вызове такси

Поэтому желание потенциального клиента найти лучший транспорт вполне понятно. Как это сделать, и как в этом помогут тематические онлайн сервисы?

Сегодня заказать такси можно не только, предварительно записав номер телефона, но и посетив специализированные ресурсы, как, например http://joker-taxi.kiev.ua/. К счастью, работают они не только в столице, но и ряде других городов страны, нацеливаясь на широкую аудиторию.

Первым преимуществом сервиса является удобство его использования. Достаточно открыть главную страницу сайта в браузере, и вы сразу узнаете короткий номер для вызова транспорта по вашему адресу. Не надо ничего сохранять и запоминать – весь процесс оформления заказа занимает не более минуты. Кроме того, есть и популярные направления – на вокзалы, аэропорты и в другие места, куда такси вызывают чаще всего.

Также на сайте вы можете оформить онлайн заказ, предварительно рассчитав ориентировочную стоимость поездки. Укажите адреса и время подачи в форме заявки, и вы сразу узнаете, во сколько обойдется вам поездка. Согласитесь, это удобно, если нужно спланировать бюджет. Заказ оформляется, как для максимально оперативной, так и предварительной подачи в указанное время и место.

Здесь же, на сайте, кроме обычного заказа можно указать дополнительные опции. К примеру, попросить подать необычный легковой автомобиль, а микроавтобус, универсал, автомобиль с кондиционером. Среди дополнительных услуг также можно отметить заказ грузового такси, авто представительского класса, услуги курьера. С помощью онлайн сервиса также оформляется заказа на автомобили для дальнейших поездок с детьми или животными.

С финансовой точки зрения пользоваться онлайн сервисами также выгодно. Кроме разовых скидок на поездки, пользователи сайта получают постоянные бонусы и могут воспользоваться специальными предложениями. Для посещения ресурса не обязательно иметь под рукой громоздкую компьютерную технику – вы можете установить соответствующее приложение для дальнейшего использования на мобильных устройствах на Android или iOS.

При возникновении вопросов посетители ресурса могут воспользоваться консультационной помощью сотрудников компании, связавшись с ними по телефону или в формате онлайн чата.


 
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