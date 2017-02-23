Плюсы использования онлайн сервисов при вызове такси

Поэтому желание потенциального клиента найти лучший транспорт вполне понятно. Как это сделать, и как в этом помогут тематические онлайн сервисы?

Сегодня заказать такси можно не только, предварительно записав номер телефона, но и посетив специализированные ресурсы, как, например http://joker-taxi.kiev.ua/ . К счастью, работают они не только в столице, но и ряде других городов страны, нацеливаясь на широкую аудиторию.

Первым преимуществом сервиса является удобство его использования. Достаточно открыть главную страницу сайта в браузере, и вы сразу узнаете короткий номер для вызова транспорта по вашему адресу. Не надо ничего сохранять и запоминать – весь процесс оформления заказа занимает не более минуты. Кроме того, есть и популярные направления – на вокзалы, аэропорты и в другие места, куда такси вызывают чаще всего.

Также на сайте вы можете оформить онлайн заказ, предварительно рассчитав ориентировочную стоимость поездки. Укажите адреса и время подачи в форме заявки, и вы сразу узнаете, во сколько обойдется вам поездка. Согласитесь, это удобно, если нужно спланировать бюджет. Заказ оформляется, как для максимально оперативной, так и предварительной подачи в указанное время и место.

Здесь же, на сайте, кроме обычного заказа можно указать дополнительные опции. К примеру, попросить подать необычный легковой автомобиль, а микроавтобус, универсал, автомобиль с кондиционером. Среди дополнительных услуг также можно отметить заказ грузового такси, авто представительского класса, услуги курьера. С помощью онлайн сервиса также оформляется заказа на автомобили для дальнейших поездок с детьми или животными.

С финансовой точки зрения пользоваться онлайн сервисами также выгодно. Кроме разовых скидок на поездки, пользователи сайта получают постоянные бонусы и могут воспользоваться специальными предложениями. Для посещения ресурса не обязательно иметь под рукой громоздкую компьютерную технику – вы можете установить соответствующее приложение для дальнейшего использования на мобильных устройствах на Android или iOS.

При возникновении вопросов посетители ресурса могут воспользоваться консультационной помощью сотрудников компании, связавшись с ними по телефону или в формате онлайн чата.