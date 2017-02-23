02:00 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье из-за оползня была перекрыта дорога госзначения

22 февраля в с. Белин Закарпатской области возникло смещение грунта, из-за чего оказалась частично перекрыта автотрасса госзначения "Мукачево-Рогатин". 

На Закарпатье из-за оползня была перекрыта дорога госзначения

Об этом сказано в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Согласно сообщению – по причине чрезмерных осадков и из-за таяния снега масса влажной почвы хлынула с горы, перекрыв дорожное полотно.

На место вскоре выехали спасатели, автодорожники со спецтехникой и члены местного самоуправления. В ходе расчистки автотрассы движение авто велось в ограниченном режиме. Пострадавших от оползня нет.

Как сообщал УРА-Информ, по причине схода трех оползней на Бали погибло 12 человек. Об этом сообщало агентство по борьбе со стихийными бедствиями.


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