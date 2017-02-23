На Закарпатье из-за оползня была перекрыта дорога госзначения

Об этом сказано в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Согласно сообщению – по причине чрезмерных осадков и из-за таяния снега масса влажной почвы хлынула с горы, перекрыв дорожное полотно.

На место вскоре выехали спасатели, автодорожники со спецтехникой и члены местного самоуправления. В ходе расчистки автотрассы движение авто велось в ограниченном режиме. Пострадавших от оползня нет.

Как сообщал УРА-Информ, по причине схода трех оползней на Бали погибло 12 человек. Об этом сообщало агентство по борьбе со стихийными бедствиями.