Луганщина не утилизирует опасные отходы

Об этом передали в ответ на информационный запрос. Данные о количестве утилизированных опасных отходов в регионе за 2016 г. в не обобщены управлением статистики. Обнародование информации в соответствии с ориентировочным графиком обновления материалов раздела планируется в июне 2017 г. – подчеркнули в ОГА.

В ведомстве также отметили, что опасные отходы располагаются на полигоне твердых бытовых отходов предприятий Лисичано - Рубижанского региона. Полигон находится в Попаснянском районе – около с. Волчеяровка.

Как сообщал УРА-Информ, в Минэкологии планировали ввести классификатор отходов.