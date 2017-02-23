15:23 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луганщина не утилизирует опасные отходы

Луганская ОГА не знает, что происходит в области обращения с опасными отходами. 

Луганщина не утилизирует опасные отходы

Об этом передали в ответ на информационный запрос. Данные о количестве утилизированных опасных отходов в регионе за 2016 г. в не обобщены управлением статистики. Обнародование информации в соответствии с ориентировочным графиком обновления материалов раздела планируется в июне 2017 г. – подчеркнули в ОГА.

В ведомстве также отметили, что опасные отходы располагаются на полигоне твердых бытовых отходов предприятий Лисичано - Рубижанского региона. Полигон находится в Попаснянском районе – около с. Волчеяровка.

Как сообщал УРА-Информ, в Минэкологии планировали ввести классификатор отходов.


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