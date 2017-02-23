10:20 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Критический уровень аварийности зафиксирован в пяти областях Украины

По состоянию на 23 февраля критической уровнь аварийности на дорогах зафиксирован в пяти областях Украины.

Критический уровень аварийности зафиксирован в пяти областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В свою очередь критический уровень аварийности зафиксирован во Львовской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также высокий уровень аварийности остается в Винницкой, Одесской, Черкасской, Сумской и Херсонской областях.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибли 8 граждан, травмированы - 80.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее был высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях.

 

 


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