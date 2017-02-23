Критический уровень аварийности зафиксирован в пяти областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В свою очередь критический уровень аварийности зафиксирован во Львовской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также высокий уровень аварийности остается в Винницкой, Одесской, Черкасской, Сумской и Херсонской областях.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибли 8 граждан, травмированы - 80.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее был высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях.