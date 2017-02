Джамала похвасталась платьем для церемонии в Лондоне - ФОТО

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Facebook.

"On my way to Brit Awards. London" (На пути к Brit Awards. Лондон), - написала Джамала.

Отметим, что звезда продемонстрировала платье, в котором вероятно предстанет на ежегодной церемонии вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки.

В свою очередь один из снимков певицы сделан на фоне Темзы и Лондонского глаза, - одного из самых больших колес обозрения в мире. Кроме того, второй - недалеко от монумента Королевского танкового полка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим из лучших в музыке. Триумфатором этого года стала победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала.