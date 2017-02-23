12:10 23.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Джамала похвасталась платьем для церемонии в Лондоне - ФОТО

Известная украинская певица Джамала, которая является победительницей Евровидения 2016, похвасталась необычным платьем украинского дизайнера в Лондоне.
 

Джамала похвасталась платьем для церемонии в Лондоне - ФОТО

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Facebook.

"On my way to Brit Awards. London" (На пути к Brit Awards. Лондон), - написала Джамала.

Отметим, что звезда продемонстрировала платье, в котором вероятно предстанет на ежегодной церемонии вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки.

В свою очередь один из снимков певицы сделан на фоне Темзы и Лондонского глаза, - одного из самых больших колес обозрения в мире. Кроме того, второй - недалеко от монумента Королевского танкового полка. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим из лучших в музыке. Триумфатором этого года стала победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала. 


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