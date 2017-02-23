Боевики за сутки 54 раз открывали огонь в зоне АТО

За вчерашние сутки среду, 22 февраля, противник 54 раза открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате таких действий один украинский военный получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в частности на Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из переносных реактивных пусковых установок Град "Партизан". На этом направлении боевики также стреляли из артиллерии калибра 122 мм и минометов различных калибров.

При этом из минометов били по Лебединскому и Широкино, а Гнутово, Водяное, Широкино и Павлополь были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское, Троицкое и Зайцево из минометов, Авдеевку, Опытное, Пески, Зайцево и Луганское – из гранатометов и стрелкового оружия, Луганское – из вооружения БМП.

На Луганском направлении боевики вели огонь по Новозвановке из минометов калибра 120 мм и гранатометов.

Напомним, представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что Украины выполняет взятые на себя обязательство по отводу вооружений.