Барский и Делиев: "Зрители дарят нам виски и мед!"

Вернувшись не так давно из гастролей по Китаю, актеры Театра "Маски" Борис Барский и Георгий Делиев снова отправляются в путь. На этот раз артисты будут колесить с туром по Украине, а 27 февраля привезут в Киев спектакль "Дон Жуан". Накануне своего приезда, актеры рассказали о том, что зрители дарят им на спектаклях помимо цветов. "Бывало много раз, что приносили виски, банку меда, и много чего другого, - поделился Георгий Делиев. - Даже не вспомню сейчас, в каком году мы выпустили спектакль "Дон Жуан"… Он особенный тем, что в нем смешивается цветная поэзия Бориса Барского, водевильная, яркая и праздничная, с черно-белой прозой философских рассуждений о жизни и смерти. Очень динамичный, яркий, насыщенный трюками, спецэффектами и неожиданными, порой даже шокирующими зрителя поворотами спектакль".

Актер признался, что дома у него нет телевизора, и он умышленно не смотрит новости: "Я сейчас мало что понимаю в политике, у меня уже много лет нет телевизора, и я намеренно избегаю политических новостей, чтобы не засорять свой разум. Мне нужно мыслить позитивно, а интересоваться политикой, значит, развивать свое негативное мышление. По крайней мере, сейчас. Хочется людям дарить радость, любовь. Потому я впитываю совершенно другую информацию".

Тем не менее, Георгий Делиев не исключает, что если поступит предложение, они с Борисом Барском, могут податься в политику: "Если какой-то политик позовет в партию, буду думать - соглашаться или нет. Несколько лет назад мы создавали свою сатирически-демократическую партию Украины. Успели сделать две акции, который вызвали резонанс. Но, как все в нашей стране, это быстро забылось".

Рассказал актер и о своем режиме экономии: "Жизнь стала дороже, а возможности зарабатывать деньги значительно уменьшились. Например, я не могу себе позволить дорогие спиртные напитки. От них лучше вообще отказаться, но все равно приходится. Я стараюсь выбирать качественные спиртные напитки. Что касается еды, то молоко и мясо беру у крестьян, которых знаю. Хотя иногда покупаю и в магазине. Еда сегодня - не самое дорогое удовольствие. Коммунальные услуги намного дороже, одежда стоит относительно недорого. Человеку достаточно иметь ограниченный гардероб, в котором будет одежда для выхода на какую-нибудь вечеринку, деловой и спортивный костюм, чтобы чувствовать себя свободно. Нужен минимум, увлекаться одеждой не стоит", - резюмировал Георгий Делиев.

Напомним, что Георгий Делиев и Борис Барский 27 февраля привезут в столицу спектакль "Дон Жуан", который пройдет в Доме Офицеров.

Билеты можно заказать на сайте организатора Компании "Квартал-Концерт", а также по телефонам

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