Австрийский суд отказался арестовывать Фирташа

Таким образом суд отказал прокурорам в аресте Фирташа. Как сообщает Wiener Zeitung, суд мотивировал свой отказ тем, что есть риск неявки Фирташа по требованию суда, поэтому суд обязал Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени.

Вместе с тем украинский бизнесмен, который освобожден под прежний залог в 125 миллионов евро и обязательство оставаться в Австрии по делу об экстрадиции в Испанию, тут же был задержан по делу об экстрадиции в США.

Суд должен определиться о мере пресечения в отношении Фирташа по "американскому" делу днем в пятницу, 24 февраля, - говорится в постановлении суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник бизнесмен был задержан в Вене на основании ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег. Окончательное решение о том, будет Фирташ доставлен в США или переведен в Испанию будет принимать федеральный министр юстиции Вольфганг Братдстеттер.