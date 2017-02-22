Возобновление интенсивной фазы боев на Донбассе возможно, - Ламберто Заньер

Подтверждение согласованного отвода тяжелой артиллерии пока нет, скорее всего его придется подождать до среды. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Он также добавил, что активность боев продолжается и это не выглядит достаточно хорошо.

В разных районах сохраняется "кинетическая активность", в основном с применением легкого вооружения, однако в некоторых случаях применяются и взрывчатые вещества, а это значит, что они также используют минометы или другое тяжелое вооружение, - пояснил генсек, добавив, что это является нарушением режима прекращения огня.

Он также выразил мнение, что ситуация остается "запутанной" и существует вероятность очередного возобновления интенсивной фазы боев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемники и боевики, несмотря на очередное объявление режима тишины, продолжают отстреливать жилые кварталы Донбасса. За минувшие сутки боевики 74 раза открывали огонь по нашим позициям. В результате таких действия двое украинских военных были ранены. Семь человек получили травмы.