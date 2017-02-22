В Великобритании создали самую уютную в мире автобусную остановку

Остановка в итоге стала похожа на комнату в жилом доме – передает Daily Mail. Отмечается также, что остановка находится на краю села Уокхэмптон в Девоне и многие годы каменное сооружение влачило безрадостное существование.

В 2016 г. сооружением занимался анонимный благодетель. Он отмыл остановку, а также поставил внутри кресло, уложил подушки и покрывала на лавочку, расставил горшки с цветами, а стены украсил картинами. Ко Дню святого Валентина к обстановке решено было добавить роз, сердечек, красный абажур, канделябр и корзинку с шоколадом.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве появилась "умная" остановка.