В среду Украину накроет мокрый снег и дождь

Практически на всей территории страны сегодня пройдет мокрый снег и дождь, в западной части умеренные, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки. Сухо будет только на юге. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 метров за секунду в западных и местами в восточных областях порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров за секунду, на высокогорье Карпат - 25-28 метров за секунду. Температура воздуха днем поднимется до 1-8 градуса выше нуля.

В Киеве сегодня небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.

На западе Украины мокрый снег с дождем, днем в Карпатах и Закарпатье сильные осадки, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от

минус 2 градусов до плюс 3 градусов. Дневная температура воздуха составит 1-8 теплых градусов.

На севере страны в среду мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от 0 до 6 теплых градусов.

В центре также небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица Ночью столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от 0 до 6 теплых градусов.

На востоке страны сегодня мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 1-6 градусов со знаком плюс.

На юге Украины утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

В Крыму днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов.